Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde Çocuklar Lezzetli Tarifler Öğreniyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde Çocuklar Lezzetli Tarifler Öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi\'nde Çocuklar Lezzetli Tarifler Öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, poğaça, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor. Atölyede düzenlenen eğitimler; Cupcake Atölyesi, Kurabiye Atölyesi ve Poğaça Atölyesi olmak üzere 3 atölye şeklinde gerçekleştiriliyor. Çocuklar, atölyede yaptıkları pastaları, kekleri ve kurabiyeleri evlerine götürüyor.

16.07.2024 15:45  Güncelleme: 15:49
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, poğaça, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete açılan Mutfak Atölyesi, katılanların hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir mekan olarak hizmet vermeye devam ediyor. Atölyede düzenlenen eğitimler; Cupcake Atölyesi, Kurabiye Atölyesi ve Poğaça Atölyesi olmak üzere 3 atölye şeklinde 10'ar kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Çocukların mutfağa yatkınlıklarının geliştirilmesinin ve yaz tatillerini eğlenceli şekilde geçirmelerinin hedeflendiği eğitimlere katılan 8-10 yaş arası çocuklar, poğaça, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor. Ayrıca çocuklar atölyede yaptıkları pastaları kekleri ve kurabiyeleri evlerine götürüyor.

Atölyeye katılan çocuklar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Aybüke Çengel: "Burada hamur yapmayı, kurabiye yapmayı öğreniyorum. Burada pasta yapmayı ve yemek yapmayı da öğrenmek istiyorum. Burası güzel bir yer. Bence herkes gelmeli."

-Azra Duru Bayram: "Burada kurabiye, poğaça ve cupcake yapıyoruz. Burada yeni şeyler öğrenmek çok güzel. Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Yaptıklarımızı anne babalarımıza götürüyoruz. Burada öğrendiğim şeyleri evde de yapacağım ve herkese vereceğim."

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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