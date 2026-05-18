Tepebaşı Belediyesi Çalışanlarıyla İlgili Soruşturmada 15 Tutuklama

Haber: Meltem KARAKAŞ
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 15'i tutuklandı.
"Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturma savcısının talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğinde sorgulandı."
Şüphelilerden 15'i sorgularının ardından tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı S.Y. ve Özel Kalem Müdürü Ö.E de bulunuyor.
