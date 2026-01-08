Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında da Tebev ile Vatandaşların Yanında Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında da Tebev ile Vatandaşların Yanında Oldu

08.01.2026 14:44  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2012'den bu yana kimsesiz 65 yaş üstü vatandaşlara sağlık ve bakım hizmetleri sunuyor. 2025'te de bu hizmetler devam edecek ve 3 bin 812 vatandaşa ulaşıldığı belirtildi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2012'den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. TEBEV, 2025 yılında da yüzlerce vatandaşa ulaştı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bir hekim olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ulaştırdığımız hizmetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012'den bu yana vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli vatandaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgilendirmede bulunuyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor.

TEBEV'in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

TEBEV ekipleri 2025 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak 3 bin 812 vatandaşı evde ziyaret ederken; 117 vatandaşın 761 kez ev temizliğini gerçekleştirdi. TEBEV bünyesindeki 399 vatandaşın sağlık durumu düzenli şekilde takip edilirken, 512 kez sağlık bakımları yapıldı ve 574 kez hastaneye ulaşım desteği verildi. 292 kişiye de tıbbi araç desteği sunuldu.

TEBEV, kurulduğu günden bu yana ise tam 34 bin 404 ev ziyareti gerçekleştirdi. Bin 903 takipte olan kişi sayısına ulaşılırken, 5 bin 236 kez evde sağlık hizmeti verildi, 2 bin 972 vatandaşa da tıbbi araç desteği sağlandı. 7 bin 510 kez ev temizliği gerçekleştirildi.

"Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insan var"

Ataç, TEBEV'in yıllardır aralıksız sürdürdüğü hizmetlerin önemine dikkati çekerek, "Bir hekim olarak sağlık hizmetlerinin insan hayatındaki yerini çok iyi biliyorum. TEBEV ile yalnızca sağlık hizmeti sunmuyoruz; aynı zamanda kimsesiz, yalnız ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insan var. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Tepebaşı için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu hizmetlerimizi ihtiyaç olduğu sürece artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında da Tebev ile Vatandaşların Yanında Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:05:12. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında da Tebev ile Vatandaşların Yanında Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.