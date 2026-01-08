Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında da Tebev ile Vatandaşların Yanında Oldu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2012'den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. TEBEV, 2025 yılında da yüzlerce vatandaşa ulaştı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bir hekim olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ulaştırdığımız hizmetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012'den bu yana vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli vatandaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgilendirmede bulunuyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor.

TEBEV'in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

TEBEV ekipleri 2025 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak 3 bin 812 vatandaşı evde ziyaret ederken; 117 vatandaşın 761 kez ev temizliğini gerçekleştirdi. TEBEV bünyesindeki 399 vatandaşın sağlık durumu düzenli şekilde takip edilirken, 512 kez sağlık bakımları yapıldı ve 574 kez hastaneye ulaşım desteği verildi. 292 kişiye de tıbbi araç desteği sunuldu.

TEBEV, kurulduğu günden bu yana ise tam 34 bin 404 ev ziyareti gerçekleştirdi. Bin 903 takipte olan kişi sayısına ulaşılırken, 5 bin 236 kez evde sağlık hizmeti verildi, 2 bin 972 vatandaşa da tıbbi araç desteği sağlandı. 7 bin 510 kez ev temizliği gerçekleştirildi.

"Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insan var"

Ataç, TEBEV'in yıllardır aralıksız sürdürdüğü hizmetlerin önemine dikkati çekerek, "Bir hekim olarak sağlık hizmetlerinin insan hayatındaki yerini çok iyi biliyorum. TEBEV ile yalnızca sağlık hizmeti sunmuyoruz; aynı zamanda kimsesiz, yalnız ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insan var. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Tepebaşı için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu hizmetlerimizi ihtiyaç olduğu sürece artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.