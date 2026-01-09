Tepebaşı Belediyesi'nden Alzheimer Hastaları İçin Alzheimer Konukevleri

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, hastaların sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Alzheimer Konukevleri, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde tam kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevleri, 2025 yılında yüzlerce aile için bir nefes alanı oldu.

6 konukevi ve 126 yatak kapasitesiyle hizmet veren merkezlerden bugüne kadar 407 Alzheimer hastası yararlanırken, 2025'te gündüzlü bakım hizmeti alan 10 hasta günlerini güvenle geçirip akşam evlerine döndü. 2025'te 49 Alzheimer hastası 1.537 seans fizyoterapi, 14 hasta ise 780 seans dil ve konuşma terapisi desteği alarak yaşamla bağlarını korudu.

İlki Mart 2014'te hizmete açılan Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevleri, 2025 yılı itibarıyla toplam 6 konukevi ve 126 yatak kapasitesine ulaştı. Açılışından bu yana 407 Alzheimer hastası konukevlerinden yatılı olarak yararlanırken, merkezler 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla tam kapasite hizmet sunuyor.

Merkezlere kabul edilen hastaların değerlendirmeleri danışman nöroloji uzmanı doktor tarafından yapılırken, tedavi süreçleri titizlikle planlanıyor. Hastalar, kurum hekimi tarafından düzenli sağlık kontrollerinden geçirilerek yakından takip ediliyor. Konukevlerinde görev yapan 7 hemşire, hastaların sabah ve akşam sağlık ölçümlerini gerçekleştiriyor, ilaçlarını düzenli almaları sağlanıyor. Acil durumlarda ise revirde görevli doktor tarafından müdahale ediliyor.

Hastaneye sevk gerektiren durumlarda, hastaların sağlık durumuna göre acil ambulans ya da hasta nakil ambulansı ile güvenli nakilleri sağlanıyor.

Gündüzlü bakım ve sosyal destek hizmetleri

Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevleri'nde yatılı bakımın yanı sıra gündüzlü bakım hizmeti de sunuluyor. Bu kapsamda hastalar, bakım personeli eşliğinde servislerle evlerinden alınarak gün boyunca merkezde vakit geçiriyor, akşam saatlerinde tekrar evlerine bırakılıyor. Gündüzlü bakım hizmetinden 2025 yılı içerisinde 10 hasta yararlandı. Hastalar, gün boyunca psikolog ve hasta bakım personelleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katılarak sosyalleşme imkanı da buluyor.

Konukevlerinde 24 saat boyunca sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanı, hasta bakım elemanları ve temizlik personeli görev yaparken, psikologlar belirlenen günlerde merkezleri ziyaret ederek hastaların durumlarını değerlendiriyor. Yatılı kalan hastaların öz bakım ihtiyaçları her gün düzenli olarak karşılanıyor.

Zihinsel ve bedensel aktivitelerle destek

Hastaların zihinsel ve bedensel becerilerini güçlendirmek amacıyla, psikolog ve hasta bakım elemanları eşliğinde sağlık durumlarına uygun eğitici etkinlikler, egzersizler ve yürüyüşler düzenleniyor. İhtiyaç duyan Alzheimer hastaları, Tepebaşı Belediyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizyoterapistler eşliğinde tedavi görüyor. 2025 yılı içerisinde 49 Alzheimer hastası, merkezden 1537 seans yararlandı.

Beslenme hizmetleri ise merkezde görev yapan aşçılar tarafından, diyetisyen tarafından hazırlanan yaş ve hastalık durumuna uygun menülerle sağlanıyor. Hastalara günde 3 ana ve 3 ara öğün sunulurken, beslenme konusunda desteğe ihtiyaç duyan hastalara bakım personeli yardımcı oluyor.

Güvenli ve konforlu yaşam alanları

Hastalar, gündüz ortak alanlarda vakit geçirirken iki kişilik odalarda konaklıyor. Odalar ve eşyalar, yaşlılık ve hastalık durumlarına uygun şekilde tasarlanırken, her yatak başında acil durumlarda görevlilere ulaşılmasını sağlayan acil çağrı butonları bulunuyor.

Hasta bakım personeline periyodik olarak "Yaşlılara Psikolojik Yaklaşım", "Yaşlı Bakımında Hijyen", "Yaşlılıkta Düzenli Egzersiz" ve "Yaşlılıkta Beslenme" başlıklarında hizmet içi eğitimler veriliyor. Ayrıca salgın hastalıklar ve koruyucu önlemler konusunda yapılan eğitimlerle sunulan hizmet kalitesi sürekli artırılıyor.

Özel günlerde moral etkinlikleri

Yılbaşı, yaşlılar haftası, bayramlar gibi özel günlerde, hastaların sosyal yaşama katılımını artırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla sağlık durumlarına uygun etkinlikler düzenleniyor. 2025 Aralık ayında da Alzheimer Konukevlerinde yeni yıl etkinlikleri gerçekleştirilerek, sakinlerin moral ve motivasyonu desteklendi. Hasta ziyaretleri sağlık tedbirleri kapsamında gerçekleştirilirken, konukevleri eğitimli personel tarafından düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nde görev yapan uzman terapistler tarafından, Alzheimer Konukevleri'nde bakımı sağlanan hastalarla ön değerlendirmeler yapıldı. 2025 yılı içerisinde 102 değerlendirme sonrası 14 aktif hasta ile toplam 780 seans dil ve konuşma terapisi gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevleri, sunduğu kapsamlı sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetleriyle hem Alzheimer hastalarının hem de ailelerinin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

"Aileler en değerlilerini bize emanet ediyorlar"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alzheimer Konukevleri'ne ilişkin şunları söyledi:

"Alzheimer yalnızca hastayı değil, ailesini ve yakın çevresini de derinden etkileyen bir hastalık. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak, bu sürecin insan onuruna yakışır, güvenli ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi için sorumluluk alıyoruz. 2014 yılında attığımız bu adım, bugün 6 konukevi ve 126 yatak kapasitesiyle örnek gösterilen bir sosyal hizmet modeline dönüştü. Burada amacımız yalnızca bakım sağlamak değil; hastalarımızın kendilerini güvende hissettikleri, sosyalleşebildikleri, yaşamla bağlarını koparmadıkları bir ortam sunmak. Aileler, en değerlilerini bize emanet ediyorlar, çünkü güveniyorlar. Alzheimer Konukevlerimizle hem hastalarımızın hem de ailelerinin yükünü hafifletmeye, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz."