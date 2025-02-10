Tepebaşı Belediyesi'nden Çocuklara Afet Farkındalık Eğitimi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi "İklim İzcileri" programına katılan çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği program, Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda düzenleniyor. Bu hafta yapılan programda minik izcilere afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim öncesinde çocuklar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu. Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Birimi tarafından izcilere, başta deprem olmak üzere yaşanabilecek doğal afet durumunda neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgi verildi, ilk yardımın öneminden bahsedildi.