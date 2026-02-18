Tepebaşı Belediyesi, Ramazanda İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştıracak

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ramazan ayında da Eskişehirlilerin destekleri ile ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştıracak.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde sıcak yemek hizmeti sürüyor. Aşevinde hazırlanan yemekler yine belediye ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor.

Ramazan ayında da "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, dayanışmacı Eskişehirlilerin de destekleriyle vatandaşları sıcak yemekle buluşturuyor. Bu kapsamda aşevinde pişirilen yemekler, Belde Evleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Muhtarlıklardan alınan listelere göre hazırlanan iftarlıklar, belirlenen Belde Evleri ve Deneyimli Kafelerden teslim alınabilecek.

İhtiyaç sahiplerinin iftarlık sıcak yemeğe ulaşabilecekleri noktalar, şunlar olacak:

Yeşiltepe Belde Evi (Yeşiltepe Mahallesi), Esentepe Belde Evi (Esentepe Mahallesi), Çamlıca Belde Evi (Çamlıca Mahallesi), Şirintepe Belde Evi (Şirintepe Mahallesi), Sütlüce Belde Evi (Sütlüce Mahallesi), Şarhöyük Belde Evi (Şarhöyük Mahallesi), Nasuh Akar Belde Evi (Kumlubel Mahallesi), Mustafa Kemal Paşa Belde Evi (Şeker Mahallesi), Sakintepe Muhtarlığı.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz"

"Rahmet ve bereket ayı ramazana kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Paylaşma ve yardımlaşma duygularını yoğun olarak yaşadığımız bu mübarek ayın İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olarak yardımlarını ileten duyarlı tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı'nda hissediyoruz."

Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 340 04 02' numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.