Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı İklim Sözcüleri eğitimlerini düzenledi

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından "Tepebaşı İklim Sözcüleri" eğitimlerinin 5'incisini düzenledi. İklim değişikliği ile pek çok konunun ele alındığı eğitimler, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi.

Eğitimde, iklim değişikliği, insan hakları, adalet ve sağlık konuları, alanında uzman kişiler tarafından 2 gün boyunca anlatıldı, atölye ve grup çalışmaları yapıldı.

Eğitimin ilk gününde Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Nezih Orhon, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Seda Yurtcanlı Duymaz, TEMA'dan Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Proje Koordinatörü Onur Küçük; 'İklim İletişimi ve Savunuculuk: Kırılganlıklar ve Haklar Boyutuyla İklim Krizi', 'Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak İklim Değişikliği -Göç ve İklim', 'Eskişehir Özelinde İklim Savunuculuğu', 'İklim Değişikliği ile Mücadelede Kömürden Çıkış ve İklim Adaleti' konularını ele aldı.

Eğitimlerin ikinci gününde ise Eskişehir Osmangazi üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ezgi Yücel 'İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı' ilişkisini anlattı. İklim İçin 350 Derneği Koordinatörü Efe Baysal da iklim adaleti ile ilgili 'PARATA' adlı atölye çalışması yaptı. 'İklim Savunuculuğu' ve 'Nasıl Kampanya Çalışması Başlatabiliriz?' konulu bir de grup çalışması yürütüldü.