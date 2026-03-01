Tepebaşı Belediyesi'nden "Kent Berberi" Uygulamasıyla Dar Gelirliye Destek - Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi'nden "Kent Berberi" Uygulamasıyla Dar Gelirliye Destek

01.03.2026 11:20  Güncelleme: 13:15
Tepebaşı Belediyesi, "Kent Berberi" uygulamasıyla dar ve sabit gelirli vatandaşlara doğrudan destek sunuyor. Belediye Başkanı Ataç, sosyal belediyeciliği bir tercih değil kamusal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Her koşulda halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi'nde şehit aileleri ve birinci derece yakınları ile gazilere ücretsiz, 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alan vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli bireylere ise 100 TL karşılığında berber hizmeti sunuluyor.

Ataç, Kent Berberi uygulamasına ilişkin, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, kimseyi yalnız bırakmadan hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kent Berberi uygulamamız, vatandaşımızın temel ihtiyaçlarına doğrudan dokunan önemli bir dayanışma modelidir. Her koşulda halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tepebaşı Belediyesi, sosyal destek projeleriyle yalnızca hizmet sunmakla kalmıyor; aynı zamanda yerel yönetimlerin toplumsal sorumluluğunu güçlendiren, dayanışma temelli bir belediyecilik anlayışını kurumsal bir vizyon haline getiriyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

