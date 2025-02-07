Tepebaşı Belediyesi'nden Kızılay'a Destek: Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Tepebaşı Belediyesi ve Türk Kızılay, kan bağışı kampanyası düzenledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kızılay yetkililerinin ortak çalışması ile belediye personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi.

Belediye personeli, herkesin kan bağışı kampanyalarına destek olması gerektiğini belirtirken, Kızılay yetkilileri de bağış kampanyasına gösterdiği duyarlılık için Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.