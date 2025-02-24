Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Spor Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Spor Eğitimi Başladı

Tepebaşı Belediyesi, 4-12 yaş arasındaki özel bireyler için düzenlediği hareket eğitimi ile hem eğlenceli hem de öğretici bir spor aktivitesi sunuyor. Eğitimler, Yunus Emre Spor Tesisleri'nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor ve bireylerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.

24.02.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin özel bireylerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla verdiği hareket eğitimi ile bireyler, hem eğleniyor hem de spor yapıyor. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleşen eğitimlere 4-12 yaş arası özel bireyler katılarak spor aktiviteleri gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Yunus Emre Spor Tesisleri, kent halkının spor hayatına katkılar sağlamaya devam ediyor. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla hareket eğitimi veriliyor. Uzman eğitmeler eşliğinde haftada iki gün gerçekleşen eğitimlere 4-12 yaş arası özel bireyler katılıyor. Eğitimlere katılan özel bireyler, motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu geliştirirken nesne kontrolünü ve alan farkındalığını da artıracak spor aktiviteleri gerçekleştiriyor. Grup içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve yardımlaşmayı da öğrenen bireyler, hem eğleniyor hem de spor yapmanın keyfini yaşıyor.

"Belediyenin bize böyle bir alternatif sağlaması gerçekten büyük bir lüks"

Eğitime katılan 8 yaşındaki Ömer Hafız Tuncel'in annesi Sevgi Tuncel, "Otizm tanısı var oğlumda. 4 yıldır eğitim alıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin diğer kurslarından da yararlanıyoruz. At binme etkinliğine, yüzme gibi kurslarına da katılıyoruz. Son 2 yıldır da bu eğitime geliyoruz. İlk olarak bireysel başladık. Ömer Hafız'la ilk gelmeye başladığımda sadece birkaç ses vardı. Şimdi ne söylüyorsak bizi taklit ediyor ve konuşmada gelişim oldu. Şimdi grup olarak çalışıyoruz. Bu bizim için daha iyi. Belediyenin bize böyle bir alternatif sağlaması gerçekten büyük bir lüks. Dışarıda gidiyor olsak bütçe açısından zor oluyor. Tepebaşı Belediyesi'nin bu anlamda da bize bir alan açması çok kıymetli. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim. Buraya geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki de gelmişiz, iyi ki de belediye bize böyle bir alan açmış" dedi.

"Özel bireylerin bu tarz faaliyetlere çok ihtiyacı var"

Ebrar Sipahi'nin Babası Kerim Sipahi ise "Tepebaşı Belediyesi'nin bu eğitiminden yaklaşık 4 aydır faydalanıyoruz. Gerçekten belediyemizin vermiş olduğu bu imkandan çok memnunuz. Özel bireylerin bu tarz faaliyetlere çok ihtiyacı var. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a her şey için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Tepebaşı, Güncel, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Spor Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:12 Kocaeli’de rehine krizi cinayetle bitti Alacak-verecek meselesinde kan aktı Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
20:16 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı İşte kararın arka planı İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
20:16 AK Parti’de MYK’ya 9 yeni isim girdi AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
20:05 İYİ Parti’nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK’da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 14:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Spor Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.