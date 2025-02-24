Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Bireylere Destek: Spor Eğitimi Başladı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin özel bireylerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla verdiği hareket eğitimi ile bireyler, hem eğleniyor hem de spor yapıyor. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleşen eğitimlere 4-12 yaş arası özel bireyler katılarak spor aktiviteleri gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Yunus Emre Spor Tesisleri, kent halkının spor hayatına katkılar sağlamaya devam ediyor. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla hareket eğitimi veriliyor. Uzman eğitmeler eşliğinde haftada iki gün gerçekleşen eğitimlere 4-12 yaş arası özel bireyler katılıyor. Eğitimlere katılan özel bireyler, motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu geliştirirken nesne kontrolünü ve alan farkındalığını da artıracak spor aktiviteleri gerçekleştiriyor. Grup içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve yardımlaşmayı da öğrenen bireyler, hem eğleniyor hem de spor yapmanın keyfini yaşıyor.

"Belediyenin bize böyle bir alternatif sağlaması gerçekten büyük bir lüks"

Eğitime katılan 8 yaşındaki Ömer Hafız Tuncel'in annesi Sevgi Tuncel, "Otizm tanısı var oğlumda. 4 yıldır eğitim alıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin diğer kurslarından da yararlanıyoruz. At binme etkinliğine, yüzme gibi kurslarına da katılıyoruz. Son 2 yıldır da bu eğitime geliyoruz. İlk olarak bireysel başladık. Ömer Hafız'la ilk gelmeye başladığımda sadece birkaç ses vardı. Şimdi ne söylüyorsak bizi taklit ediyor ve konuşmada gelişim oldu. Şimdi grup olarak çalışıyoruz. Bu bizim için daha iyi. Belediyenin bize böyle bir alternatif sağlaması gerçekten büyük bir lüks. Dışarıda gidiyor olsak bütçe açısından zor oluyor. Tepebaşı Belediyesi'nin bu anlamda da bize bir alan açması çok kıymetli. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim. Buraya geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki de gelmişiz, iyi ki de belediye bize böyle bir alan açmış" dedi.

"Özel bireylerin bu tarz faaliyetlere çok ihtiyacı var"

Ebrar Sipahi'nin Babası Kerim Sipahi ise "Tepebaşı Belediyesi'nin bu eğitiminden yaklaşık 4 aydır faydalanıyoruz. Gerçekten belediyemizin vermiş olduğu bu imkandan çok memnunuz. Özel bireylerin bu tarz faaliyetlere çok ihtiyacı var. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a her şey için teşekkür ediyorum" diye konuştu.