Tepebaşı'nda Parklarda Çim Biçme Çalışmaları Sürüyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, yeşil alan ve dinlenme noktalarında çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler son olarak Çamlıca Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Mahallede bulunan parklarda ve yeşil alanlarda çim biçme, yabani ot temizliği ve genel çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Ekipler, yeşil alanların estetik görünümünü korumanın yanı sıra bitki sağlığını desteklemek amacıyla bakım faaliyetlerini titizlikle yürüttü.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çim biçme çalışmalarının hava koşulları dikkate alınarak planlandığını belirtti. Yağışlı havalarda ve zeminin ıslak olduğu dönemlerde çim biçme işleminin yapılmadığını ifade eden yetkililer, ıslak zeminde gerçekleştirilen biçme işlemlerinin çim dokusuna zarar verebildiğini, aynı zamanda çalışanların ve ekipmanların güvenliği açısından da risk oluşturduğunu kaydetti. Bu nedenle çalışmaların uygun hava koşullarında gerçekleştirildiğini aktaran yetkililer, park ve yeşil alanlardaki bakım faaliyetlerinin mevsim şartlarına göre devam edeceğini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü çalışmalarla yeşil alanların sağlıklı yapısını korumayı ve vatandaşlara daha nitelikli yaşam alanları sunmayı hedefliyor.