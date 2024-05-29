Tepebaşı Belediyesi'nden renkli yıl sonu etkinliği

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi ve Prof. Dr. Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde eğitim alan çocuklar, düzenlenen yıl sonu etkinliğinde birbirinden farklı gösteri yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi ve Prof. Dr. Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde 4 yaş oyun ve beceri gruplarındaki çocuklar yıl sonu etkinliği düzenledi.

23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrencilerin velileri de katıldı. Etkinlikte çocuklar, eğitmenleri eşliğinde marş ve şarkılarla dans gösterisi yaptı. 4 yaş oyun grubu çocukların sergilediği gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu.