Tepebaşı Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Ameliyathane Düzenlemesi Yaptı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Doğal Yaşam Merkezi'ndeki sokak hayvanları için daha donanımlı ve geniş bir hale getirilen ameliyathanede incelemelerde bulundu. Başkan Ataç, "Durmadan, dinlenmeden bir hekim olarak hayvanlarımız için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği ve tedavi ettiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2009'dan beri 13 bin 241 sokak hayvanını sahiplendiren Belediye Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

"Özveri ile çalışıyoruz"

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, şunları söyledi:

"Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezimizde aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda sokak hayvanları için özveri ile çalışıyoruz. Durmadan, dinlenmeden bir hekim olarak hayvanlarımız için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'mizde, 2009 yılından bugüne 13 bin 241 sokak hayvanı sahiplendirildi, 22 bin 636 sokak hayvanımız kısırlaştırıldı ve 35 bin 637 sokak hayvanımızın da tedavisi yapıldı. Merkezimizde bulunan ameliyathanemiz için de yeni bir alan oluşturduk. Ameliyathanemizin hayvan kapasitesi 4'e yükseldi. Steril ve donanımlı bir ortamda, işinde uzman çalışma arkadaşlarımız ile can dostlarımızın sağlığına kavuşabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

Etkinliğe davet

Başkan Ataç, 13 Temmuz Cumartesi günü 'Can Dostumuza Yuva Olur Musunuz' sloganıyla düzenlenecek etkinliğe de çağrıda bulunarak "Ayrıca burada sıcak bir yuva için bekleyen can dostlarımız için de 13 Temmuz Cumartesi günü Atila Özer Karikatürlü Ev yanında bir etkinlik düzenliyoruz. Burada bulunan can dostlarımızı etkinlik alanına getirerek vatandaşlarla buluşturacağız. Her zaman savunduğumuz satın alma sahiplen temasıyla burada sahiplendirme de yapılacak. Ben tüm Eskişehirlileri etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.