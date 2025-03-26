İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi - Son Dakika
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Politika

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

İBB\'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması büyüyor. Soruşturmaya CHP milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edildi. Karabat ile Özer'in dosyaları yetkisizlik nedeniyle ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

26.03.2025 18:47
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasına CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edildi. İki milletvekilinin dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

CHP'NİN İKİ VEKİLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dosyaya, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma - yönetme - üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 89 şüpheliden; 5 şüpheli "suç örgüt kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 84 şüpheli ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

İMAMOĞLU DAHİL 48 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklandı. Öte yandan, İmamoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle gelinen aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüphelinin tutuklanmasına, geri kalan 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi. Öte yandan bir kısım şüphelilerin serbest bırakılması kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edileceği öğrenildi.

Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Özkan Tunç:
    İstanbul yolsuzluk belediyesi İYB 173 76 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ya beni konuşturmayın, İzmir büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu vardı hatırlarsınız. adam o kadar başarılı biri olduğu halde onu aday göstermemeye çalıştılar. adam bunu çıktı resmen itiraf etti. genel merkez benden ihalelerden komisyon istiyor ve ben vermediğim için beni aday göstermiyorlar dedi. bu adam Aziz Kocaoğlu ya hepimizin bildiği adam. buna ne diyeceksiniz 193 16 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Özgür boşa cıyaklamıyor ucu ona gelecek. 144 36 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Çoraptaki son ilmek sökülene kadar Durmak Yok Yola Devam. 129 30 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    az araştırın bunun kedisi bile mama çalmıştır. alayı hırsız bunlarin 125 27 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ortalık karışacak vaziyet alın. daha geldikçe gelecek belliki siyasi ayağı devam ediyor sürecin bunun spor futbol ve sanayici patron ayağı da var belliki daha kimler tutuklanacak görecek reis düğmeye bastı 117 18 Yanıtla
  • 78908900:
    Hakkaniyetli Savcıları selamlıyorum ocu bucu olmadan a,b,c parti gözetmeden her şikayeti değerlendirin ki parazitler temizlensin . 127 7 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu iş kumpasa benzemiyor gerçekten işin içinde iş var 92 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    anlamadığım su. hiç bir akp belediyesine neden dokunulmdi. kendileri dedi Ankara'yı parsel parsel sattı melih diye. neden dokunulmuyor. bu operasyonlar yolsuzluktan çok seçim için yapılıyor. 46 59 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    fetöcü aktroller badem yağı artıkları 33 66 Yanıtla
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