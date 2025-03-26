MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak - Son Dakika
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Politika

MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak

MHP\'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı. Özdemir, MHP lideri Bahçeli'nin bayram sonrası mesaisine başlayacağını söyledi.

26.03.2025 22:47
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Kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin mesaisine başlayacağı tarihi açıkladı.

"BAHÇELİ BAYRAM SONRASI MESAİSİNE BAŞLAYACAK"

tv100 sunucusu Kübra Par, İsmail Özdemir'in açıklamasını paylaştı. Par, "MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

Devlet Bahçeli, İsmail Özdemir, Politika, 3-sayfa, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • caps lock:
    Bitkisel hayata girdiği söyleniyor ? 22 5 Yanıtla
  • 19191923:
    Yapma be 21 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    reis, çatlasın vatan hainleri 3 6 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    BABANIZ GELİYOR AYAGA KALKIN 2 6 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Artık çözülmeyen problem kalmaz 1 2 Yanıtla
  • 123123As:
    CcC BAHCELİ CcC Tam bir Türkmen beyi ne yapacağını en iyi o bilir. 1 1 Yanıtla
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