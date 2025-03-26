Kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin mesaisine başlayacağı tarihi açıkladı.
tv100 sunucusu Kübra Par, İsmail Özdemir'in açıklamasını paylaştı. Par, "MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.
Son Dakika › Politika › MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak - Son Dakika
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