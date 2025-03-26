Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah - Son Dakika
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Politika

Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Selahattin Demirtaş\'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat Abdurrahman Karabulut, Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak, ''Bayramda aramızda inşallah'' dedi.

26.03.2025 22:15
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Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Demirtaş'ın avukatları arasında yer alan Abdurrahman Karabulut, Demirtaş'ın serbest bırakılacağını açıkladı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI: BAYRAMDA ARAMIZDA İNŞALLAH

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, "Bayramda aramızda inşallah" dedi. Karabulut paylaşımına Demirtaş'ın resmini de ekledi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

ÖZEL İZİNLE EŞİNİN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE GİTMİŞTİ

Öcalan'ın çağrısının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'daki bir hastanede cerrahi bir operasyon geçiren eşi Başak Demirtaş'a özel izinle refakat etmiş, Demirtaş'ın hastanede uzun bir aradan sonra ilk kez fotoğraf vermişti.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

BAHÇELİ DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramış, ikilinin telefondaki görüşmesi beş dakika sürmüştü.

2016 YILINDAN BU YANA TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Selahattin Demirtaş, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • 19191923:
    AKMHP ve DEM in anlaşma şartları netleşmeye başladı!!! 177 35 Yanıtla
  • 6242195:
    imamoğlu,ümit özdağ içeri selo dışarı bu nasıl bi düzenek nereye evriliyoruz rabbim yardım etsin 126 45 Yanıtla
  • Dracarys null:
    At izi it izine karıştı. Teröristler dışarı rakipler içeri vay be!!! 107 51 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Böyle hukuk böyle adalet sistemimi olur. İstediklerini istedikleri zaman türlü kumpaslarla oyunlarla içeri attırıyorlar. İhtiyaç duyduklarında çıkarları için hemen dışarı çıkartıyorlar. Ve tüm bu yaşananlara rağmen hala iktidarın peşinden gidenlerde en ufak bir aydınlanma yok. 127 18 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    Hayırlısı olsun inşallah:) 101 41 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    suçu yok cikabilir 58 40 Yanıtla
  • Cenk:
    İktidar için dolaylı yada doğrudan tehdit gördüğü kişi yada kurumlar kuvvetler ayrılığıni yok sayarak bertaraf ediyorlar. Tehlike geçincede ya yanlış olmuş sen iyi adammışsin deyip saliveriyorlar. Bu arada bu süreç diğer tehdit olabilecekler için yeni başlamış oluyor.. 85 7 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Ne demek aramızda bu nedemek oluyor hayır'dır 31 44 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Aktröll,hadi sevinin şimdi...Kimin arkasından gittiğimizi,hala anlamadınız... 49 14 Yanıtla
  • 123456mm:
    Muhalefete gönül vermişler. Eeee dün siz degilmiydiniz Seloya selam gönderenleri alkislayip gelecekteki cumhurbaskanimiz ilan edenler sahalarda. Ne değişti şimdi? Kaç maskeniz var sizin ya. Gerçi şaşırmıyoruz artık. Normaliniz bu. 19 14 Yanıtla
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