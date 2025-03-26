Selahattin Demirtaş\'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

ferudun ozmen:

Böyle hukuk böyle adalet sistemimi olur. İstediklerini istedikleri zaman türlü kumpaslarla oyunlarla içeri attırıyorlar. İhtiyaç duyduklarında çıkarları için hemen dışarı çıkartıyorlar. Ve tüm bu yaşananlara rağmen hala iktidarın peşinden gidenlerde en ufak bir aydınlanma yok.