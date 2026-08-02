Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi\'ne yaz döneminde de yoğun ilgi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası LEED sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, yaz döneminde de yoğun ilgi görürken, merkezde 7-14 yaş aralığındaki 67 çocuk yüzme eğitimi alıyor.

"Tepebaşı'nda yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak" hedefi doğrultusunda hizmet veren Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde çocuklar, uzman antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde güvenli bir ortamda yüzme öğrenirken hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de spor alışkanlığı kazanıyor. Düzenli antrenmanlarla koordinasyon, dayanıklılık ve kas gelişimlerini destekleyen çocuklar, yaz tatilini de verimli ve sağlıklı bir şekilde değerlendiriyor.

Su Sporları Merkezi, yalnızca çocuklara değil her yaştan vatandaşa hizmet sunarken, engelli bireyler için de erişilebilir imkanlarıyla dikkat çekiyor. Merkezde bulunan özel havuz ve engelli havuz asansörü sayesinde engelli bireyler de güvenli ve konforlu bir şekilde yüzme imkanı buluyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, merkezin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Yıllardır söylediğimiz gibi Tepebaşı'nda yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, sağlıklı nesiller yetişmesi bizim en önemli hedeflerimizden biri. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezimiz de bu hedefimizin en önemli adreslerinden biri haline geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Merkezimiz adeta dolup taşıyor; çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerden engelli bireylerimize kadar her yaştan vatandaşımız burada spor yapıyor, yüzüyor ve sağlıklı bir yaşamın parçası oluyor. Türkiye'de Tepebaşı Belediyesi gibi sosyal belediyeciliği bu kadar geniş bir yelpazede sürdüren belediye sayısı oldukça az. Biz sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, insanın yaşam kalitesini artıran projelerimizle de örnek olmayı sürdürüyoruz. Spor, sanat, eğitim ve sosyal yaşam alanlarında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışımız ve ortaya koyduğumuz hizmetlerle gurur duyuyoruz."

Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Vefik Caddesi No: 53 adresinde hizmet veren merkezdeki yüzme kurslarına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 310 39 45 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.