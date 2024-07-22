Tepebaşı Belediyesi Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi Tamamlandı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, BEBKA yetkililerinin nihai izleme ziyaretinin ardından başarıyla tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan katkı alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi'yle örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Proje, BEBKA proje izleme uzmanları ve Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette 5 mahalleye kurulan sistemlerin incelenmesi ve teknik ziyaretin de gerçekleşmesiyle tamamlandı.

Eskişehir'de ilk defa uygulanan proje ile 5 farklı noktaya kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları aynı iklimsel özellikleri taşıyan 35 noktaya da hizmet veriyor.

Tahmin uyarı sistemi avantaj sağlıyor

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ile havanın ve toprağın sıcaklık, yağış, rüzgar, nem, güneşlenme değerleri belirlenerek, bu değerler anlık ve uzun süreli kayıt altına alınıyor. Elde edilen değerler, bitkisel üretim için yorumlar, ve üreticiye sunularak gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Sistem sayesinde üretici, ürününün kalitesini yükseltirken maliyetlerini de kontrol altında tutabiliyor. Gübre, ilaç, sulama ve benzeri giderlerden tasarruf sağlayan üretici, hastalıkları zarara uğramadan tahminleyip önlemini alabiliyor. Ayrıca sistem sayesinde, ekim yapılan alanlardaki iç ve dış iklim değerleri ile ani değişimler de anlık olarak takip edilebiliyor.

3 feromen kamera ile izleniyor

Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi içerinde yer alan 3 adet feromen kamera sayesinde Tepebaşı bölgesinde yetiştiriciliği yapılan elma, armut, ayva, ceviz ortak zararlısı olan elma iç kurdu, domates yetiştiriciliğinde önemli bir zararlı olan domates güvesi ve mısır zararlısı yeşil kurt zararlılarının mücadele zamanının tespiti yapıldı. 2022-2023 yılı üretim sezonunda Keskin, Beyazaltın, Cumhuriyet mahallelerinde izleme yapıldı. 2024 yılı itibarıyla ise kamera sistemi Keskin ve Cumhuriyet mahallelerine konumlandırılarak izleme yapılıyor.

Kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/8919 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek. Tüm bilgilerin yer aldığı 'http://ziraitahmin.tepebasi.bel.tr' adresi de ziyaret edebilecek.