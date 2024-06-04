Tepebaşı Belediyesi THM Kadınlar Korosu \'Yaza Merhaba\' Konseriyle Sahneye Çıktı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Kadınlar Korosu, "Yaza Merhaba" konseri ile sahneye çıktı.

Tepebaşı Belediyesi THM Kadınlar Korosu, konser programlarına devam ediyor. Mehmet Özel şefliğinde çalışmalarını sürdüren koro, "Yaza Merhaba" konseri ile izleyici karşısına çıktı.

Mehmet Sadık Bozkurt'un sunumu ile düzenlenen konser, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konserde geçen ay vefat eden koristler Nuran Yıldırım ve Şaban Kurt da anıldı.