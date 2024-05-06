Tepebaşı Belediyesi ve ILO, Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Kooperatifini İyileştirme Çalışmaları Yaptı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan ve sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştiren Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında iyileştirme çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Martta online yapılan ilk toplantıda atık yönetimi ve kooperatif çalışma modeli üzerine görüş alışverişinin bulunuldu. Nisanda ise ILO Yeşil Ekonomi Sorumlusu Ebru Okutan, Geçim Kaynakları Uzmanı Ayşe Turunç Kankal, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ile GESİKOOP yönetim kurulu Eskişehir'de ikinci toplantıyı gerçekleştirdi. Toplantının ardından heyet, Tepebaşı Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret ederek 2019 yılında kurulan kooperatifin günümüze kadar işleyen süreçleri ve gelecek planları üzerine konuşuldu.

Merkez ziyaretinden sonra zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları kayıt altına almak için kurulan kooperatif üyelerinin sorunları dinlendi.

ÖNERİLER DİLE GETİRİLDİ

Yapılan toplantılarda, GESİKOOP'un ihtiyaçları konuşularak gerekli iyileştirme önerileri sunuldu. Bu süreçte elde edilen bilgiler ve öneriler, GESİKOOP'un faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmesine ve atık yönetimi alanında kaliteli hizmet sunmasına katkı sağlayacak.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da ILO heyeti ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediyenin teşvikleri ile 15 Ocak 2020'de kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark yaratan Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) 26 üyesi ile çalışmalarını sürdürüyor.