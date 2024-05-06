Tepebaşı Belediyesi ve ILO, Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Kooperatifini İyileştirme Çalışmaları Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi ve ILO, Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Kooperatifini İyileştirme Çalışmaları Yaptı

Tepebaşı Belediyesi ve ILO, Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Kooperatifini İyileştirme Çalışmaları Yaptı

Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında iyileştirme çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda atık yönetimi ve kooperatif çalışma modeli üzerine görüş alışverişi yapıldı.

06.05.2024 15:20  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan ve sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştiren Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında iyileştirme çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Martta online yapılan ilk toplantıda atık yönetimi ve kooperatif çalışma modeli üzerine görüş alışverişinin bulunuldu. Nisanda ise ILO Yeşil Ekonomi Sorumlusu Ebru Okutan, Geçim Kaynakları Uzmanı Ayşe Turunç Kankal, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ile GESİKOOP yönetim kurulu Eskişehir'de ikinci toplantıyı gerçekleştirdi. Toplantının ardından heyet, Tepebaşı Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret ederek 2019 yılında kurulan kooperatifin günümüze kadar işleyen süreçleri ve gelecek planları üzerine konuşuldu.

Merkez ziyaretinden sonra zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları kayıt altına almak için kurulan kooperatif üyelerinin sorunları dinlendi.

ÖNERİLER DİLE GETİRİLDİ

Yapılan toplantılarda, GESİKOOP'un ihtiyaçları konuşularak gerekli iyileştirme önerileri sunuldu. Bu süreçte elde edilen bilgiler ve öneriler, GESİKOOP'un faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmesine ve atık yönetimi alanında kaliteli hizmet sunmasına katkı sağlayacak.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da ILO heyeti ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediyenin teşvikleri ile 15 Ocak 2020'de kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark yaratan Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) 26 üyesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi ve ILO, Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Kooperatifini İyileştirme Çalışmaları Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
16:38 UEFA’dan Halil Umut Meler’e kritik görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi ve ILO, Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Kooperatifini İyileştirme Çalışmaları Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement