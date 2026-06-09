Tepebaşı Belediyesi, İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi

09.06.2026 12:08  Güncelleme: 12:59
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Tepebaşı Belediyesi, yaz aylarında artış gösterebilecek sinek, böcek ve larva oluşumlarına karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Parklar, çöp konteynerleri ve riskli noktalar ilaçlanarak halk sağlığının korunması hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, yaz aylarında artış gösterebilecek sinek, böcek ve larva oluşumlarına karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Tepebaşı Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte artış gösterebilecek sinek, böcek ve larva oluşumlarına karşı halk sağlığını önceleyen kapsamlı ilaçlama çalışmalarını yağışın sona ermesiyle birlikte hızlandırdı.

Çalışmalar kapsamında parklarda bulunan ağaçlar, çöp konteynerleri, logarlar ile cadde ve sokak aralarındaki riskli noktalar ilaçlandı. Özellikle sinek ve larva oluşumuna elverişli alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarla, olası halk sağlığı risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, halk sağlığını koruyan ve yaşam kalitesini yükselten bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim belediyecilik anlayışımızda insan sağlığı, temiz çevre ve güvenli yaşam alanları önceliklidir. Tepebaşı'nda yurttaşlarımızın yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmeleri için ekiplerimiz sahada aralıksız çalışıyor. Sinek, böcek ve larva oluşumuna karşı yürüttüğümüz ilaçlama çalışmaları, halk sağlığını korumaya yönelik önleyici hizmetlerimizin önemli bir parçasıdır. Sorun ortaya çıktıktan sonra değil, sorun oluşmadan önce tedbir alan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Tepebaşı için ekiplerimiz görev başında olmaya devam edecek. Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek hiçbir konuda rehavete kapılmadan, planlı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yetkililer, ilaçlama işlemlerinin belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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