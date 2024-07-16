Tepebaşı Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından Yunus Emre Spor Kompleksi'nde düzenlenen yaz kursları devam ediyor. Kurslara katılan öğrenciler yaz tatillerini verimli geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem kursları devam ediyor. Yaz dönemi eğitimleri kapsamında 4-9 yaş arası 305 öğrenci spor yapıyor.

Kendilerini savunmayı öğreniyorlar

Cimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkati çekiyor. Merkezde düzenlenen tekvando kursu da çocukların ilgisi ile sürüyor. Gruplar halinde devam eden eğitimler kapsamında 123 çocuk antrenmanlara katılıyor. Eğitimlere katılan çocuklar, eğitmenler gözetiminde spor yaparken, kendilerini savunmayı da öğrenmiş oluyor.