Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri Kursiyerlerinden Lösev'le Dayanışma Köprüsü

20.05.2026 14:48  Güncelleme: 15:15
Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerleri, LÖSEV’e kayıtlı hasta ve iyileşmiş çocuklara bayramlık kıyafetler ve amigurumi oyuncak bebekler hediye etti.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerleri, LÖSEV'e kayıtlı hasta ve iyileşmiş çocuklara bayramlıklar ile amigurumi tekniğiyle hazırlanan oyuncak bebekler armağan etti.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi kursiyerleri, Gönüllü İletişimler ve Aktif İletişim projeleri kapsamında düzenlenen LÖSEV tanıtım seminerlerinde LÖSEV ile kurdukları bağın ardından Eskişehir Bölge İrtibat Ofisi'nde anlamlı bir ziyarette bulundu.

LÖSEV'e özel armağanlar veren kursiyerler, LÖSEV'in çocukların ve ailelerinin yanında yalnızca maddi değil, manevi anlamda da büyük bir destek sunduğunu vurgulayarak dayanışma mesajı verdi.

Belde Evleri'nde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade eden kursiyerler, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

Kaynak: ANKA

