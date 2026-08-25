Tepebaşı\'nda "Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası" sona erdi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunusemre Spor Tesisleri'nde düzenlenen "2026 Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası" sona erdi. Yaz dönemi boyunca eğitim alan 70 öğrencinin mücadele ettiği turnuvada, öğrenciler dereceye girebilmek için hamle yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Yunusemre Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası'na Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra veliler de katıldı. Ataç, turnuvanın açılış hamlesini öğrenci Ela Arven Hürmetli ile birlikte yaparak genç satranç sporcularına başarılar diledi.

Turnuvada 8 yaş altı kategorisinde Fatih Mehmet Soyer birinci, Hasan Efe Çekiç ikinci, Derda Ulusoy ise üçüncü oldu. 11 yaş altı kategorisinde ise Efdal Adnan Ürgen birinciliği elde ederken, Can Dülger ikinci, Hamza Özalp üçüncü ve Asım Giray Güzel dördüncü sırada yer aldı.

Ataç, yaz döneminde çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik ve çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaz döneminde çocuklarımızın hem eğlendiği hem de kendilerini geliştirdiği çok güzel çalışmalar düzenliyoruz. Satranç; sabrı, düşünmeyi, doğru zamanda doğru karar vermeyi öğreten çok kıymetli bir spor. Bize güvenerek çocuklarınızı bu tesislere getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan, yaptığımız çalışmaların en güzel karşılığı. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.