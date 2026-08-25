Tepebaşı'nda "Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası" sona erdi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda "Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası" sona erdi

Tepebaşı\'nda "Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası" sona erdi
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Tepebaşı Belediyesi Yunusemre Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası'nda 70 öğrenci mücadele etti. Başkan Ahmet Ataç, açılış hamlesini Ela Arven Hürmetli ile yaptı; 8 yaş altı ve 11 yaş altı kategorilerinde dereceler belli oldu.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunusemre Spor Tesisleri'nde düzenlenen "2026 Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası" sona erdi. Yaz dönemi boyunca eğitim alan 70 öğrencinin mücadele ettiği turnuvada, öğrenciler dereceye girebilmek için hamle yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Yunusemre Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası'na Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra veliler de katıldı. Ataç, turnuvanın açılış hamlesini öğrenci Ela Arven Hürmetli ile birlikte yaparak genç satranç sporcularına başarılar diledi.

Turnuvada 8 yaş altı kategorisinde Fatih Mehmet Soyer birinci, Hasan Efe Çekiç ikinci, Derda Ulusoy ise üçüncü oldu. 11 yaş altı kategorisinde ise Efdal Adnan Ürgen birinciliği elde ederken, Can Dülger ikinci, Hamza Özalp üçüncü ve Asım Giray Güzel dördüncü sırada yer aldı.

Ataç, yaz döneminde çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik ve çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaz döneminde çocuklarımızın hem eğlendiği hem de kendilerini geliştirdiği çok güzel çalışmalar düzenliyoruz. Satranç; sabrı, düşünmeyi, doğru zamanda doğru karar vermeyi öğreten çok kıymetli bir spor. Bize güvenerek çocuklarınızı bu tesislere getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan, yaptığımız çalışmaların en güzel karşılığı. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda 'Yaz Dönemi Sonu Satranç Turnuvası' sona erdi - Son Dakika

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