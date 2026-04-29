Tepebaşı'nda "Atatürk'ün İzinde 19 Mayıs Koşusu" İçin Kayıtlar Sürüyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, sporseverleri ve Eskişehirlileri, 17 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da "Atatürk'ün İzinde 19 Mayıs Koşusu"nda bir araya getirecek. Koşu için kayıtlar, 8 Mayıs'a kadar devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi, milli günlerde vatandaşlar için özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Atatürk'ün izinde 19 Mayıs Koşusu" düzenlenecek.

Dört kategoride ücretsiz olarak gerçekleştirilecek koşuya, 2011-1992 doğumlular 1. ve 2. kategoride; 1991 ve üzeri doğumlular ise 3. ve 4. kategorilerde kadın ve erkek olarak katılabilecek. Yarışmada her kategoride ilk 3'e giren katılımcılara sürpriz ödüller verilecek.

Bayram coşkusu yaşanacak

Koşu, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda başlayarak; Uludağ Sokak, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Gençlik Merkezi Sokak, İstasyon Caddesi, İsmet İnönü – 1 Bulvarı, 738. Sokak, Doğruer Sokak, Uludağ Sokak güzergahının ardından hareket noktası olan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda sona erecek. Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda düzenlenecek etkinlikte katılımcılar hem spor yapma imkanı bulacak hem de bayram coşkusunu birlikte yaşayacak.

27 Nisan'da başlayan kayıtlar, 8 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Katılım şartları, detaylı bilgi ve kayıt formuna ise 'https://tinyurl.com/kayit19mayiskosusu' linkine tıklayarak ulaşılabilecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, "19 Mayıs ruhunu birlikte yaşamak ve Atatürk'ün izinde sağlıklı bir geleceğe adım atmak için herkesi koşumuza bekliyoruz" sözleriyle tüm Eskişehirlileri bu anlamlı etkinliğe davet etti.