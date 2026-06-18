Tepebaşı'nda Kâğıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile Çevre Bilinci Yükseliyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından 2009 yılında kurulan Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi, atık kağıtları el yapımı kağıtlara dönüştürürken çocuklara ve gençlere de çevre bilinci kazandırıyor. Özel dokuları, farklı tasarımları ve kişiye özel hazırlanabilme özellikleriyle dikkati çeken kağıtlar, etkinliklerde katılım ve teşekkür belgesi olarak kullanılıyor.

Tepebaşı Belediyesi, insan ve çevre odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2009 yılında hayata geçirilen Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi, atık kağıtların yeniden değerlendirilmesini sağlarken geleneksel el yapımı kağıt üretimini de gelecek kuşaklara aktarıyor.

KAMUDA AÇILAN İLK ATÖLYE

Türkiye genelinde kamu bünyesinde açılan ilk kağıt geri dönüşüm atölyesi olma özelliğini taşıyan merkez, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda öncü bir çalışma olarak öne çıkıyor. Atölyede gerçekleştirilen üretim sayesinde belediye bünyesindeki atık kağıtların yeniden kullanımı sağlanırken doğal kaynakların korunmasına ve atık miktarının azaltılmasına da katkı sunuluyor. Böylece geleneksel bir üretim yöntemi, çağdaş çevre politikalarıyla bir araya getiriliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nin yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda önemli bir çevre eğitimi merkezi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURUYOR"

"Atıkların yeniden değerlendirilmesini kent yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Kağıt Geri Dönüşüm Atölyemiz de bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. Burada belediyemizin atık kağıtlarını yeniden değerlendiriyoruz. Çocuklarımız, bir atığın nasıl yeniden değer kazanabildiğini kendi elleriyle görüyor. Geçmişin kıymetli bir sanatını geleceğin çevre bilinciyle buluşturan bu atölyemizle hem doğamızı koruyor hem de çevresine karşı duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz."

27 BİN 300 ÖĞRECİYE EĞİTİM

Atölye, üretim çalışmalarının yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik eğitim faaliyetleriyle de dikkati çekiyor. Yıl içerisinde yaklaşık 3 bin ila 3 bin 500 öğrenciyi ağırlayan atölyede, el yapımı kağıdın üretim aşamaları uygulamalı olarak anlatılıyor. Atölye, 2009-2026 yılları arasında 340 okuldan 27 bin 200 öğrenciyle bir araya geldi. Bu süreçte toplam 427 atölye çalışması gerçekleştirildi.