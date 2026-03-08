Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Sevilen Türküleri Kadınlar İçin Seslendirdi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konserinde sevilen türküleri kadınlar için seslendirdi.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir konser ile sahneye çıktı. Kadınlar için seçilen türkülerin seslendirildiği konserde, Şef Aytaç Karausta'nın yönetimindeki topluluk, koro ve solo olarak sevilen eserleri icra etti. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen konsere çok sayıda müziksever katıldı.

Karausta ve müzisyenlerin dinleyicilerden tam not aldığı konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.