Tepebaşı Belediyesi'nin Düzenlediği Evde Hasta Bakımı Eğitim Programı Tamamlandı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen evde hasta bakımı eğitim programının ikincisi de tamamlandı. Kursiyerlere eğitim sonunda katılım belgeleri, Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu tarafından takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi ve Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen evde hasta bakımı eğitim programı tamamlandı. Gökkuşağı Kafe'de gerçekleşen eğitim programı haftada iki gün 18 katılımcıyla gerçekleştirildi. Suzan Ataman Tüzel tarafından verilen eğitimde katılımcılara, sağlıklı hasta bakımı, hastanın hijyeni, hasta ile iletişim ve tedavinin kontrollü yapılması konularında bilgiler verildi. 6 haftada tamamlanan eğitimin sonunda katılımcılara belgeleri, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu tarafından encümen salonunda takdim edildi.

Eğitime katılan kursiyerler düzenlenen eğitimden dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.