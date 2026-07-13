Tepebaşı'nda İnşaat Yangını - Son Dakika
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Tepebaşı'nda İnşaat Yangını

Tepebaşı\'nda İnşaat Yangını
13.07.2026 21:06
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Eskişehir Tepebaşı'nda inşaatta çıkan yangın kontrol altına alındı, büyük hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapımı devam eden bir yerleşim yeri projesinin inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi ile Erzurum Kongresi Caddesi kesişiminde bulunan ve birden fazla yapının inşaatının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 7 itfaiye aracıyla 21 itfaiye personeli, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangın sonucu inşaat alanında büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Tepebaşı, İnşaat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda İnşaat Yangını - Son Dakika

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