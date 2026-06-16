Tepebaşı'nda Kadın Haklarına Güçlü Destek - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Kadın Haklarına Güçlü Destek

16.06.2026 14:56  Güncelleme: 16:18
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Tepebaşı Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) tamamlandı. Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yönelik 16 oturumluk programda anayasal, medeni, ekonomik ve siyasal haklar ele alındı. Katılımcılar sertifikalarını aldı.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" tamamlandı. Kadınların anayasal, medeni, ekonomik ve siyasal haklarının ele alındığı eğitime katılan öğrenciler, sertifikalarını aldı.

Tepebaşı Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği arasında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'nın (KİHEP) yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında düzenlenen eğitim programının sertifika töreni gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine yönelik olarak 5 Aralık 2025 ile 11 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, 16 oturumdan oluştu.

Program kapsamında anayasal haklar, medeni haklar, ekonomik haklar, doğurganlık hakları, iletişim, kadına yönelik şiddet, kadın ve siyaset başta olmak üzere kadınların gündelik ve toplumsal yaşamda karşılaştığı birçok konu ele alındı. Eğitimler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şubesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğinde uygulandı. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

"KİHEP YALNIZCA BİR EĞİTİM PROGRAMI DEĞİL"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kadınların haklarına ilişkin farkındalığın artırılmasının toplumsal eşitliğin sağlanması bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kadınların yaşamın her alanında özgür, eşit ve güçlü bireyler olarak yer alabilmesinin yolu, öncelikle haklarını bilmelerinden ve bu hakları etkin biçimde kullanabilmelerinden geçiyor. Haklar bilindikçe, savunuldukça ve kullanıldıkça güçlenir. KİHEP, yalnızca bir eğitim programı değil; kadınların dayanışmasını, özgüvenini ve hak mücadelesini güçlendiren çok değerli bir çalışmadır" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda güçlendirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Kadın Haklarına Güçlü Destek - Son Dakika

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