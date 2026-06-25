Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'ndeki boş arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.
Çevredeki bir inşaatta çalışanlar, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Tepebaşı'nda Ot Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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