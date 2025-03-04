Tepebaşı'ndan İftar Yemekleri ile Yardım Eli - Son Dakika
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Tepebaşı'ndan İftar Yemekleri ile Yardım Eli

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Nihal-İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında sıcak yemek hizmeti sunarak, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına iftar sofraları kuruyor.

04.03.2025 12:30
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştırıyor.

Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında da sıcak yemek hizmetini sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, sıcak yemek yardımı yapılıyor. Hazırlanan yemekler Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek, vatandaşlara teslim ediliyor. Ramazan ayında ise "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren belediye, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofralarında vatandaşları sıcak yemekle buluşturuyor.

"Bereketi paylaşmanın huzurunu Tepebaşı'nda hissediyoruz"

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olarak yardımlarını ileten duyarlı tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı'nda hissediyoruz" dedi.

Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşlar, ilgili telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'ndan İftar Yemekleri ile Yardım Eli - Son Dakika

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