Tereyağı ve Sadeyağ Düzenlemeleri Yayımlandı - Son Dakika
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Tereyağı ve Sadeyağ Düzenlemeleri Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağın hijyen, etiketleme ve depolama kurallarını belirledi.

04.04.2025 01:49
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(ANKARA)- Tereyağı ve sadeyağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağın üretiminden depolama ve pazarlamasına kadar olan süreçlere yönelik bir dizi yeni düzenlemeleri duyurdu. Tebliğde, ürünlerin hijyenik şartlarda üretilmesi, ambalajlanması ve etiketlenmesi gibi önemli kurallar yer aldı.

Ürün özellikleri belirlendi

Yeni düzenlemelerde, tereyağı ve sadeyağ üretiminde kullanılan süt ve kremanın ilgili hijyen kurallarına uygun olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, tereyağı üretiminde kullanılan tuz oranı, çeşnili tereyağlarda ise katkı maddelerinin türü gibi detaylar net bir şekilde tanımlandı. Öne çıkan önemli kurallardan biri, tereyağında tuz oranının %2'yi geçemeyeceği ve çeşnili tereyağlarda taklit ve tağşişe sebebiyet verecek hiçbir malzemenin kullanılmaması gerektiği oldu.

Etiketleme ve ambalajlama standartları getirildi

Tereyağı ve sadeyağların etiketlerinde, ürünün içeriği ve kullanım koşulları konusunda daha fazla bilgi yer alacak. Etiketlerde, tuz eklenmeyen tereyağları için özel bir uyarı, çeşnili tereyağlar için kullanılan malzemeler ve hayvan türü bazlı süt bilgileri gibi detayların yer alması zorunlu olacak.

Hijyen ve depolama kuralları

Ürünlerin üretiminde hijyen koşullarına sıkı bir şekilde uyulması gerektiği ifade edilirken, taşınma ve depolanma sıcaklıklarının 4°C'yi geçmemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ürünlerin bulaşanlar ve pestisit kalıntıları açısından belirli sınırları aşmaması gerektiği de tebliğde belirtildi.

Geçiş süreci ve uyum zorunluluğu

Yeni düzenlemelere uyum sağlamak için, tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 1 Eylül 2025'e kadar bu kurallara uymak zorunda olacak. Eski tebliğ hükümleri, bu tarihe kadar geçerli olacak. Tüm bu düzenlemeler, 4 Nisan 2025 itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tereyağı ve Sadeyağ Düzenlemeleri Yayımlandı - Son Dakika

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