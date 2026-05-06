TERHOY'dan Başkan Kul'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TERHOY'dan Başkan Kul'a Ziyaret

TERHOY\'dan Başkan Kul\'a Ziyaret
06.05.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birinci olan TERHOY ekibi, Başkan Kul'a teşekkür ziyaretinde bulundu ve Türkiye finaline katılacak.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Bölge Yarışması'nda birinci olan Ahmet Ersoy İlkokulu Terme Halk Oyunları Gençlikspor Kulübü (TERHOY), Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ahmet Ersoy İlkokulu Müdürü Ahmet Ali Güneysu, Kulüp Yönetim Kurulu İdarecisi Erol Alan, 2. Başkan Yusuf Can Semiz, antrenörler Eda Yılmaz, Hümeyra Şana ve Sema Özge Coşkun ile sporcular, desteklerinden dolayı Kul'a teşekkür etti.

Kul, Genç Kadınlar Düzenlemesiz Dalda bölge birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanan ekibi tebrik etti.

Takımın Terme'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Kul, "Bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimizin azmi, disiplini ve kültürümüze sahip çıkma gayreti bizler için son derece kıymetli. Bu anlamlı başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Türkiye finalinde de aynı inanç ve kararlılıkla ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TERHOY'dan Başkan Kul'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:16:21. #7.12#
SON DAKİKA: TERHOY'dan Başkan Kul'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.