TERHOY\'dan Başkan Kul\'a Ziyaret

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Bölge Yarışması'nda birinci olan Ahmet Ersoy İlkokulu Terme Halk Oyunları Gençlikspor Kulübü (TERHOY), Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ahmet Ersoy İlkokulu Müdürü Ahmet Ali Güneysu, Kulüp Yönetim Kurulu İdarecisi Erol Alan, 2. Başkan Yusuf Can Semiz, antrenörler Eda Yılmaz, Hümeyra Şana ve Sema Özge Coşkun ile sporcular, desteklerinden dolayı Kul'a teşekkür etti.

Kul, Genç Kadınlar Düzenlemesiz Dalda bölge birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanan ekibi tebrik etti.

Takımın Terme'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Kul, "Bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimizin azmi, disiplini ve kültürümüze sahip çıkma gayreti bizler için son derece kıymetli. Bu anlamlı başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Türkiye finalinde de aynı inanç ve kararlılıkla ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.