Terme Belediyesi\'nden Ramazan Destekleri

Terme Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketleri ulaştırıyor.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ramazan ayında ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Belediye tarafından hazırlanan sıcak yemekler, hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenerek iftar öncesi vatandaşların kapısına ulaştırılıyor.

Belediye bünyesindeki sosyal inceleme ekipleri, yemek dağıtımının yanı sıra ailelerin diğer ihtiyaçlarını da tespit ederek destek sağlıyor.

Terme Belediyesi, günlük 500 haneye ulaştırılan sıcak yemek hizmetini talep doğrultusunda artırarak sürdürüyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, hizmet ağını gıda kolileriyle de desteklediklerini belirterek, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce hazırlanan yardım paketlerini büyük hız ve gizlilikle ulaştırıyoruz. 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' düsturuyla, hiçbir vatandaşımızı rencide etmeden devletimizin şefkat elini tüm ilçemize yayıyoruz." ifadesini kullandı.

Belediyeyi vatandaşın her anında güvenebileceği bir liman olarak gördüklerini anlatan Kul, "Ramazanda gayemiz sadece sofralara sıcak AŞ ulaştırmak değil, paylaşmanın bereketiyle gönüllere dokunmak ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin hayatlarına gerçek anlamda destek olmaktır. Terme'de kimsesizlerin kimsesi olma görevimizi büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Sadece bir öğünlük destekle yetinmiyor, sosyal inceleme ekiplerimizin saha ziyaretleriyle tespit ettiği ailelerin tüm ihtiyaçlarına derman olmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.