Terme'de 11 Bin 767 Öğrenci Yaz Tatiline Başladı

Samsun'un Terme ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 11 bin 767 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.
İlçede eğitim gören 11 bin 767 öğrenci, eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla karne heyecanı yaşadı.
Evci Merkez İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de katılarak, öğrencilere karnelerini dağıttı.
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