Terme\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

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Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Osman Kula, İlçe Müftüsü Ömer Ergül ile beraberindekiler, şehit Bülent Karataş'ın kabrini ziyaret etti.

Ardından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Terme Pazar Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.