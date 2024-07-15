Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Terme\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Mehteran takımı eşliğinde yapılan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nde vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. Programda İstiklal Marşı işaret diliyle okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Etkinlik, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin izlenmesi, şiirlerin okunması ve ilahi dinletisiyle son buldu.

15.07.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Terme Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler, mehteran takımı eşliğinde Hz. Hamza Camisi önünden Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayrakları taşıdı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Terme Gençlik Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından İstiklal Marşı işaret dili eşliğinde okundu.

Ardından Terme Pazar Camisi imam hatibi Hasan Işıtan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında dua edildi.

Program, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin yer aldığı videoların izlenmesi, şiirlerin okunması, ilahi dinletisi ile son buldu.

Programa Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Samsun, Terme, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement