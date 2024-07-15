Terme\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

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Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Terme Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler, mehteran takımı eşliğinde Hz. Hamza Camisi önünden Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayrakları taşıdı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Terme Gençlik Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından İstiklal Marşı işaret dili eşliğinde okundu.

Ardından Terme Pazar Camisi imam hatibi Hasan Işıtan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında dua edildi.

Program, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin yer aldığı videoların izlenmesi, şiirlerin okunması, ilahi dinletisi ile son buldu.

Programa Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız ile vatandaşlar katıldı.