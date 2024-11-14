Terme'de Çöp Saati Uygulaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terme'de Çöp Saati Uygulaması Başladı

Terme\'de Çöp Saati Uygulaması Başladı

Terme Belediyesi, Sivaslılar Mahallesi'nde konteynerleri kaldırarak çöp saati uygulamasına geçti.

14.11.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesi, Sivaslılar Mahallesi'nde konteynerleri kaldırarak pilot olarak çöp saati uygulamasına geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede çöp toplama uygulamasının "çöp saati" şekline dönüştürülmesi yolunda ilk adım atıldı.

Sivaslılar Mahallesi'nde başlayan uygulamada mahalledeki çöp konteynerleri kaldırılarak, "çöp saati" uygulamasına geçildi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın ve konsey üyelerinin katıldığı programda mahalle sakinlerine çöp saati uygulaması konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Temiz bir mahalle" sloganıyla çevredeki çöplerin de toplandığı programda ayrıca Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede oyun parkı bakımı, yabani otların temizlenmesi gibi genel temizlik çalışmaları da yürütüldü.

Çöp saati uygulamasında vatandaşların belirlenen gün ve saatte çöplerini çıkarmaları istenirken, bu saatler dışında çıkaranlara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Belediye Başkanı Kul, daha temiz bir Terme için çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çöp toplama uygulamasında ilçemizde yeni bir sürecin ilk adımını Sivaslılar Mahallemizde atıyoruz. Mahallemizdeki çöp konteynerlerini kaldırarak saatlik çöp uygulamasına geçiyoruz. Burası bizim pilot uygulamamız olacak. Bu uygulamayı ilçemizde yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. İlçemizde çevre temizliğine önem veriyoruz. Önemli olan kirletmemek. Bir çöp parçasını saniyeler içinde elimizden bırakıyor olabiliriz ama sonrasında onu temizlemek için harcanan emek ve maliyet katlanarak büyüyor. Vatandaşlarımızın bu bilinçle davranması ve ilçemizi temiz tutması gerekiyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Terme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme'de Çöp Saati Uygulaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: Terme'de Çöp Saati Uygulaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.