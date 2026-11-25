Terme'de emniyet ve jandarma 25 Kasım kapsamında kadına yönelik şiddeti anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Terme'de 25 Kasım dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık programı düzenlendi. Programda emniyet ve jandarma personeli bilgilendirme sunumu yaptı, ardından Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Terme'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık programı düzenlendi.
Terme Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ortak bilgilendirme sunumu yapıldı.
Programa, Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Tayfun Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Yücel Memiş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Programın ardından ekiplerce Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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