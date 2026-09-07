Terme'de minibüs ve taksi çarpıştı, iki sürücü hafif yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde minibüs ile taksi çarpıştı. Kazada iki sürücü hafif yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde tedavi uyguladı.
Samsun'un Terme ilçesinde minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.S.I. yönetimindeki 55 AYA 656 plakalı minibüs, Yalı Mahallesi Samsun-Ordu kara yolu üzeri Eski Hastane Kavşağı'nda karşı şeride geçerek A.Ö. idaresindeki 55 T 6194 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler hafif yaralandı.
Sağlık ekipleri iki kişiyi ayakya tedavi etti.
Kaynak: AA
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