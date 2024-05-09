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Terme'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarının önlemek amacıyla ilçedeki kahvehane, taksi durakları, kuaför ve pazar yerleri gibi birçok noktada vatandaşları bilgilendirmek için çalışma yaptı.

Polis ekipleri, bin bilgilendirici broşürü dağıtarak, vatandaşları olası dolandırıcılık durumlarında vakit kaybetmeden Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermeleri konusunda uyardı.