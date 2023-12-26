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Terme'de Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi projeleri uygulanıyor - Son Dakika
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Terme'de Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi projeleri uygulanıyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, hayata geçirilen Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi projeleriyle ilçenin ekonomik geleceği için önemli yatırım daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Terme\'de Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi projeleri uygulanıyor
26.12.2023 - 09:24,
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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, hayata geçirilen Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi projeleriyle ilçenin ekonomik geleceği için önemli yatırım daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi Alanı Genişletmesi ve Cazibe Merkezi gibi stratejik projelerle ilçenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak temeller oluşturduklarına işaret etti.

Bu projelerin, organize sanayi bölgeleri gibi Terme'nin ekonomik geleceğine yön vereceğini ve istihdam imkanlarının artmasını sağlayacağını anlatan Kılıç, "630 dönümlük alanda sanayi yatırımlarına imkan tanıyacak şekilde çalışmalar yürüttük. Bu arazinin 230 dönümüyle ilgili işlemler tamamlandı, iş insanlarımızın yatırımlarını genişletmelerine olanak sağladık. Valimizin ve genel başkan yardımcılarımızın destekleriyle kalan 400 dönüm araziyi de sanayimize katma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Cazibe Merkezi'ni, sanayi esnafının ortak makine kullanarak işlerini daha verimli hale getirecekleri bir yer olarak düşündüklerinin altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 milyon liralık projenin 12 milyon lirasını hibe olarak almayı başardık. Kalan kısmı için bir şirket kuruldu ve 30 iş insanı bu şirkete üye oldu. Bu sayede Terme sanayisinde ortak makine kullanımı hayata geçirildi. Esnaflarımızın işlerini geliştirip farklı ürünler üretmelerine ve ihracata yönelmelerine destek olacak cazibe merkezi, ilçemize büyük katkılar sağlayacak. Bu iki proje de ilçemizin ekonomik geleceğini şekillendirecek, iş olanaklarını artıracak ve Terme'mizi daha da güçlü ekonomik merkez haline getirecek."

Kılıç, Terme'nin kalkınması, hemşehrilerine daha iyi hizmetler sunabilmek ve ilçenin ekonomik ve sosyal olarak geleceğe hazırlanması için farklı kaynaklar oluşturma başardıklarını belirterek, "DOKAP ve OKA gibi kurumlarla iş birliği yaparak önemli projeler geliştirdik. Özellikle alternatif tarım projelerimizde bu iki kurumdan aldığımız hibeler, bize yeni kapılar açtı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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Ali Kılıç, Güncel, Son Dakika

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