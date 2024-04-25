Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Terme Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Terme Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Terme Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler projelerini sergiledi. Belediye Başkanı Şenol Kul, fuarın açılışında öğrencileri tebrik ederek, bilimin her alanında yapılacak çalışmalara destek olacaklarını belirtti.

25.04.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

? Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Terme Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında öğrenciler projelerini sergiledi.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından bilim fuarı açıldı.

Fuarın açılışına katılan Belediye Başkanı Şenol Kul, stantları gezerek öğrencileri tebrik etti.

Kul, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin hazırladıkları projeleri inceledik, bilimin her alanında yapılacak olan çalışmaların bizler de destekçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Programa Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, Akif Ersoy, Şenol Kul, Tübitak, Terme, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Terme Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:36 Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
12:02 Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat’ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat'ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 15:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Terme Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement