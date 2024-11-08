Terme Doğa Sporları ile Tanıtımda

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Terme Belediyesi, Samsun'da düzenlenen Karavan Fuarı'nda ilçenin doğal güzellikleri ile yapılması planlanan doğa sporları projelerini tanıttı.

Terme Belediyesi, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karavan Fuarı'nda stant açarak, ziyaretçilere ilçede yapılması planlanan doğa sporlarına ilişkin tanıtım yaptı.

Belediye Başkanı Şenol Kul, fuarda doğa sporlarına ilgi duyan katılımcılarla bir araya geldi.

Terme'nin doğa sporları merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirten Kul, "Terme, mavi ile yeşili bir arada bulunduran doğası ile her türlü güzelliğini bünyesinde barındıran eşsiz bir ilçe. Doğa sporları için büyük potansiyele sahibiz. Amacımız, bu potansiyeli değerlendirmek ve Terme'yi doğa sporlarının vazgeçilmez merkezi haline getirmek. İlçemizde yapılmasını planladığımız ATV safari, atlı safari, scuba diving, paintball, orienteering ve kitesurf projelerimiz ile Terme, doğa sporlarının merkezi olacak." ifadelerini kullandı.