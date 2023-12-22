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Termespor Birlik Beraberlik Gecesi

Termespor Birlik Beraberlik Gecesi etkinliği, Termespor'un yeni tesislerinin açılışıyla gerçekleştirildi. Termespor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin, Termespor camiasının büyük destekleriyle başarılar elde edeceklerine inandıklarını belirtirken, Belediye Başkanı Ali Kılıç da Termespor'un hak ettiği tesislere kavuştuğunu ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Termespor Birlik Beraberlik Gecesi
22.12.2023 - 09:41,
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Terme spor Birlik Beraberlik Gecesi etkinliği gerçekleştirildi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, programda yaptığı konuşmada, Termespor'un yıllardır hasretle beklediği tesisleriyle ilgili sorunu çözüme kavuşturmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Abdullah Aslan Stadyumu ve Termepark Yaşam Alanı'nı kapsayan bölgede Termespor için hak ettiği değere yakışır bir tesis inşa ettiklerini anlatan Kılıç, "Termespor'umuzu içinde halı saha, konukevi, spor salonu, dinlenme alanları, idari bina ve mescit yer alan çok donanımlı bir tesise kavuşturduk. Termespor'umuzun başarısı için elimizden geleni yapacağız. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Termespor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin de Termespor'un büyük bir camia olduğuna dikkati çekerek, "Termesporluların desteği sayesinde büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Hepinize destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulübümüz hak ettiği tesislere kavuştu. Böyle bir tesisi bizlere kazandıran Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a bir kez daha kulübümüz ve yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve eski yöneticilere, iş insanlarına ve taraftar gruplarına destekleri için plaket verildi.

Programa Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, MHP Terme İlçe Başkanı Ercan Kaya, CHP İlçe Başkanı İbrahim Yavuz, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan ile Termespor teknik ekibi, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Kaynak: AA
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