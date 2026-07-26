Terminal İstanbul Projesi Başladı - Son Dakika
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Terminal İstanbul Projesi Başladı

Terminal İstanbul Projesi Başladı
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Sanayi Bakanı Kacır, Atatürk Havalimanı'nda geliştirilen Terminal İstanbul projesinin başlangıcını duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi küresel teknoloji ve girişimcilik üssü haline getirme hedefinin önemli adımlarından biri olan 'Terminal İstanbul' projesinin başlangıç etabını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından paylaştığı videoyla, Atatürk Havalimanı'nda hayata geçirilen ve dünyanın en büyük girişimcilik merkezlerinden biri olmaya hazırlanan 'Terminal İstanbul' projesinde devam eden çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Videoda, Bakan Kacır'ın proje alanındaki incelemelerine ve merkezde yürütülen hazırlıklara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Bakan Kacır paylaşımında, "Terminal İstanbul başlangıç etabı, dünyanın en büyük girişimcilik merkezinin ilk adımı, çok yakında Atatürk Havalimanı" ifadelerini kullandı.

360 DERECE DESTEK MEKANİZMASI İŞLETİLECEK

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Atatürk Havalimanı'nda kurulacak Terminal İstanbul, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini ve genç girişimcilerini dünya devleriyle buluşturacak. Binlerce girişimciye, teknoloji şirketine ve yatırımcıya ev sahipliği yapması hedeflenen merkez; evrensel ölçekte hızlandırma programları, ortak çalışma alanları ve kuluçka merkezleriyle dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olarak hizmet verecek. Terminal İstanbul, yalnızca fiziksel bir çalışma alanı sunmakla kalmayacak; girişimlerin fikir aşamasından ürün geliştirmeye, ticarileşmeden yatırım almaya ve küresel pazarlara açılmaya kadar uzanan tüm büyüme yolculuklarını destekleyen bütüncül bir yapı sunacak. Fikir geliştirme, ürünleştirme ve ölçeklenme süreçlerinin tek bir çatı altında toplandığı merkezde, girişimciler için 360 derece destek mekanizması işletilecek.

DÜNYA DEVLERİYLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Terminal İstanbul, kurulan stratejik uluslararası iş birlikleri sayesinde küresel bilgi birikimi, sermaye ve deneyimi doğrudan Türkiye ekosistemine kazandıracak. Bu kapsamda dünyanın en büyük hızlandırıcılarından Techstars ile kurulan ortaklık, küresel aktörlerin merkez bünyesinde aktif şekilde yer almasının en güçlü örneklerinden biri olacak. Pakistan, Katar, Paris ve Londra başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yürütülen temaslar ile Türk diasporası ve uluslararası teknoloji platformlarıyla kurulan bağlantılar sayesinde Türk girişimlerinin küresel pazarlara erişimi sistematik şekilde desteklenecek.

ULUSLARARASI YETENEK ÇEKİM MERKEZİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tech Visa programıyla dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yüksek potansiyelli girişimlerin Terminal İstanbul bünyesinde faaliyet göstermesinin önü açılacak. 'Soft landing' programları, hibe, muafiyet ve teşvik mekanizmaları ile yabancı girişimlerin Türkiye pazarına hızlı adaptasyonu sağlanırken, yerli girişimlerin de buradan küresel pazarlara açılmaları desteklenecek.

GÜÇLÜ LABORATUVAR ALTYAPISI

Merkez; paylaşımlı laboratuvarlar, yüksek maliyetli cihazlara ortak erişim imkanı, sarf malzeme tedarik merkezleri ve dijital altyapı çözümleriyle özellikle derin teknoloji girişimlerinin ticarileşme süreçlerini hızlandıracak. Bu sayede akademik ve Ar-Ge araştırma çıktılarının ticarileşememe sorununa doğrudan çözüm üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 34 farklı teknoloji dikeyinde yerli teknoloji liderleri ve global şirketlerin katkısıyla oluşturulacak kümelenme yapısı sayesinde; yapay zekadan biyoteknolojiye, mobiliteden uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda dikey uzmanlık sağlanacak.

Girişimcilik ekosistemindeki tüm kritik bileşenleri tek bir çatı altında bütünleştiren Terminal İstanbul, sunduğu bütüncül modelle gün boyu yaşayan dinamik bir kampüs kimliği taşıyacak. Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel yatırımcı ağları, fonlama programları ve yatırım hazırlık süreçleri doğrudan merkezin operasyonel yapısına entegre edilecek. Girişimcilerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla burs, yetenek geliştirme, mezun ağları ve yapay zeka programları hayata geçirilecek; kamusal izin ve mevzuat süreçlerinin hızla çözülmesi için ise özel regülasyon rehberlik masaları hizmet verecek.

Girişimcilerin global ağlara erişimini diaspora üzerinden üst düzey yöneticiler ve sektör liderleriyle buluşturarak sağlayan merkez, akıllı eşleşme araçları ve dijital platformlar üzerinden paydaş etkileşimini en üst seviyeye çıkaracak. Gün boyu süren etkinlikler, hackathonlar, yatırımcı-girişim buluşmaları, yönetici akademileri ve topluluk programlarıyla güçlü bir etkileşim zemini oluşturan bu yaşayan kampüs yapısı; girişimciler için bir büyüme platformu, yatırımcılar için nitelikli fırsat havuzu, kurumsal şirketler için inovasyon ortağı ve Türkiye için küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak stratejik bir merkez olarak konumlanacak.

Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanı, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terminal İstanbul Projesi Başladı - Son Dakika

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