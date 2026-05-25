BMGK kararıyla 7 kişinin mal varlığı dondurulması kaldırıldı

25.05.2026 08:54
BMGK kararları doğrultusunda DEAŞ ve El Kaide bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlıkları dondurulan 7 kişi hakkındaki hüküm, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" oldukları gerekçesiyle daha önce mal varlıkları dondurulan kişiler hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de "BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar" yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre bu listenin "DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Majeed Abdul Chaudhry, Hafız Absul Salam Bhuttavi, Aamir Ali Chaudhry, Mustafa Hajji Muhammad Khan, Mohammad Tufail, Abdul Rehman Makki ve Maulana Fazlullah"a ilişkin mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca alındı.

Kaynak: AA

