Terör bitti, doğal güzellikler vatandaşların hizmetine açıldı - Son Dakika
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Terör bitti, doğal güzellikler vatandaşların hizmetine açıldı

Siirt'in Botan Vadisinde terörün yerini huzura bırakmasıyla birlikte yamaç paraşütleri, mesire alanları ve tarım alanında gelişmeler devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede terörün temizlenmesiyle birlikte turizm alanında da gelişmeler olduğunu belirtti. Siirt halkı terörün sona ermesiyle birlikte daha rahat nefes alırken, Botan Vadisi doğa tutkunları tarafından ziyaret edilen bir yer haline geldi. Siirt'in güzellikleri artık dünya tarafından keşfediliyor ve turizm sektörü de gelişiyor.

28.07.2024 23:10
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Terör bitti doğal güzellikler vatandaşların hizmetine açıldı

SİİRT - Siirt'in Botan Vadisinde terörün yerini huzura bırakmasıyla birlikte yamaç paraşütleri, mesire alanları ve tarim alanında gelişmeler devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede terörün temizlenmesi ile bölgenin turim alanında da geliştiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Burası Siirt. Botan Vadisi Milli Parkı'nda atlar özgürce koşuyor, tekneler serin suları yara yara ilerliyor. Yamaç paraşütleri rüzgarlara eşlik ediyor. Bölge insanımız terör bittikçe daha rahat nefes alıyor, Siirt huzur doluyor. Artık Botan Vadisi terörle değil, doğa tutkunlarıyla anılıyor. Hamdolsun, artık dünya Siirt'i, bu güzel şehrimizin eşsiz güzelliklerini keşfediyor. Tarım ve ticaretin yanında turizm de gelişiyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Terör bitti, doğal güzellikler vatandaşların hizmetine açıldı - Son Dakika

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