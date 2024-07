Güncel

Terörden temizlenen yaylalar kuzu ve çocuk sesleriyle şenlendi

Vali Çakır, terörden arındırılan yaylaları gezdi

MUŞ - Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu ayrıldıkları Şenyayla bölgesindeki yaylalarına, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dönüş yapan vatandaşlar, Muş Valisi Avni Çakır'ı yaylalarında ağırladı.

Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'nın baskılarından dolayı köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, devletin yapmış olduğu başarılı çalışmalar sayesinde köylerine ve yaylalarına geri döndü. Uzun yıllar sonra çocuk ve kuzu sesleriyle şenlenen yaylaları ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Yaz boyunca yaylada konaklayan besicilerle bir araya gelen Vali Çakır, yayladaki çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli oyuncaklar verirken, çocuklar ise valinin oyuncak jestini karşılıksız bırakmayarak kuzu hediye etti.

Beraberindeki birim amirleriyle kente 39 kilometre uzaklıktaki Arı köyünün Harves Yaylası'na giden Çakır, bölgede önceki yıllarda terör nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığını hatırlatarak, "Bölge terörden zamanında çok çekmiş bir bölge. Birçok insan mağdur olmuş, yerinden, yurdundan mağdur olmuş. Birçok ekonomik kaynaktan bölge halkı uzak kalmış. Ama Allah'a şükür terörün bölgeden kazınmasıyla beraber bölgemizin tekrar bir huzur beldesi haline gelmesiyle beraber tüm yaylalarımız, sadece bu yayla değil il genelindeki tüm yaylalarımıza bir canlılık geldi. Buralar koyun sesleriyle, keçi sesleriyle, kuzu sesleriyle şenlendi. Vatandaşlarımız da zaten bu konuda kökleri atalarından gelen çok güzel yetenekleri var, becerileri var. Gördüğünüz gibi çok bereketli de bir yayla. İnşallah biz de fırsat buldukça Muş'umuzdaki tüm yaylalarımızla, köylerimizle, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Onların yapacakları faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz, talepleri dinliyoruz. İnşallah bölgemiz her alanda ilerler. Özellikle hayvancılık alanında çok daha ileri noktalara hep beraber geleceğiz. Vatandaşımızın bu huzurun sağlanmasındaki emeği, çabası çok büyük. Sadece askeri, sadece kolluk tedbirlerle terörü alt edemezsiniz, huzuru getiremezsiniz. Arkanızda dimdik duran bir vatandaş olması lazım. Allah'a şükür ki Muş'un insanı her daim için devletin yanında olmuş. Kısa bir süre terörle alakalı sıkıntılar çekmiş olmakla beraber Allah'a şükür şu an terör tamamen bölgeden kazınmıştır. İnşallah bundan sonra da diğer yaylalarla vatandaşlarımıza bir araya gelmeye riayet edeceğiz" dedi.

Muş'un 368 köyü olduğunu söyleyen Vali Çakır, özel idare ekipleriyle yoğun bir şekilde çalışarak vatandaşların şehir konforunda hizmet alması noktasında çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Muş'tan buraya kadar taksiyle gelebilirsiniz. Vatandaşlarımız bir taraftan şehir hayatını yaşayacaklar, bir taraftan da yayladan, köy hayatından geri kalmayacaklar. Biz zaten ısrarla bunu söylüyoruz. Allah'a şükür Muş'un köylerinin yüzde 90'ından fazlasının altyapısı zaten asfalta kavuşmuş bir durumda. Yaylalarımızın da birçoğunda bu anlamda inşaatlarımız var. Özellikle mezralarımız konusunda iyileştirme çalışmalarımız var. İnşallah bu yıl yapacağımız çalışmalar, önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalarla beraber vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerinde en üst seviyede karşılayacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en lezzetli etinin Muş'ta olduğunu ve gastronomi tutkunlarını Muş'a beklediklerini ifade eden Çakır, "Muş'un tarım ve hayvancılık konusundaki Türkiye çapındakinin ünü malum. Hele hele etiyle alakalı yani tartışmasız bir üstünlüğü var. Ben de 34 yıllık idareciyim, Türkiye'de 15 yıllık müfettişlik yaptım, gezmediğim coğrafya kalmadı. Buranın eti kadar lezzetli bir et hiçbir yerde görmedim. Buradan tüm damağına düşkün, gastronomi tutkunlarını da bu anlamda davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Muş'un yüzde 45'i mera. Hayvanların tamamına yakını çok az bir yem desteğiyle açık havada besleniyor" diyen Vali Çakır, "Dolayısıyla bu hem ette, hem de sütte çok ciddi bir verim, çok ciddi bir kalite getiriyor. Özellikle keçi varlığımız, koyun varlığımız da ilimizde azımsanamayacak bir rakamda. Küçükbaş hayvan varlığımız 1 milyondan fazla. Dolayısıyla bu anlamda da ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. Özellikle yıllık ticari katkımız, ürün katkımız 1 milyar TL civarında. Şimdi bu yaylalardaki vatandaşlarımızın üretmiş oldukları bu süt ürünleri de en ufak bir şekilde israfa meydan vermeden ticarete dönüşüyor. Burada üretilen her türlü süt, tereyağı, yoğurt, peynir ekonomiye katkı olarak sunuluyor ve çiftçilerimize, köylülerimize bu anlamda çok ciddi bir kazanç elde ediyorlar" diye konuştu.

Yayla ziyaretinin ardından Vali Çakır, birim amirleri ile birlikte Arı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti

Vali Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, vali yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürü Servet Fırat ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün eşlik etti.